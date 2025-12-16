Dictan 6 años de cárcel para adolescente que asesinó a muchacho en un parque de Bluefields

A seis años de prisión fue condenado el adolescente de iniciales K.K.B.M., de 15 años, luego de que se declaró culpable del asesinato agravado del joven jugador de baloncesto, Luis Francisco Flores González, de 18 años.

Luis Francisco Flores González, de 18 años

La sentencia fue dictada por la doctora Yorlene Orozco Aguilar, Jueza Suplente del Juzgado Penal de Distrito de Adolescentes y de Audiencias de Bluefields, Caribe Sur.

El crimen del joven conocido como “Panchito” fue cometido el pasado 14 de octubre a la 1 con 30 minutos de la tarde en el parque Reyes en Bluefields, por el adolescente K.K.B.M, y Maycol Tayshan Sambola West, de 19 años.

El día del suceso, los sujetos siguieron varias cuadras a su víctima y al llegar al Parque Reyes, Maycol Sambola lo sujetó del cuello con la llave del popo, en tanto el otro le dio dos puñaladas en lado izquierdo del pecho.

Al mismo tiempo, Maycol le asestó una cuchillada en el costado izquierdo, para garantizar que muriera, dándose a la fuga de inmediato.

Minutos después, los autores del crimen fueron capturados por la policía de Bluefields en el barrio Ricardo Morales Avilés.

Mientras que el juicio del adolescente fue clausurado de forma anticipada ante la admisión de la coautoría en el crimen, el otro acusado Maycol Sambola, primo del adolescente confeso, aún se encuentra bajo proceso judicial.

