Dictan 46 años de prisión a delincuente que asesinó a policía en Reparto Las Palmas

El sujeto Aquiles Eduardo Mairena Barquero, de 42 años de edad, fue condenado a 46 años de cárcel por el asesinato del suboficial mayor Leonel Eduardo Medrano Rodríguez, perpetrado en el reparto Las Palmas, de Managua, en el año 2017.

La sentencia fue dictada por la doctora Irma Laguna, Jueza Primero de Distrito de lo Penal de Managua, quien lo declaró culpable de los delitos de asesinato agravado, robo agravado, uso y tenencia ilegal de armas de fuego y de armas restringidas.

El fallo se basa en pruebas concordantes presentadas en juicio, incluyendo testimonios y evidencias forenses, que demostraron que Mairena Barquero privó de la vida al oficial con premeditación y se apoderó de sus armas reglamentarias.

De acuerdo con la acusación, el agente policial Leonel Eduardo Medrano estaba custodiando la casa de la expresidenta Violeta Barrios a las 4:50 de la madrugada del 25 de agosto de 2017 cuando se le acercó Miguel Valentín Suazo Valdez y le metió plática por unos instantes.

Poco después, el sujeto se despidió dándole la mano al agente y de inmediato, lo neutralizó por la espalda echándole la llave del “popo”.

En ese momento, Eduardo Aquiles Mairena también se acercó y aprovechó que el policía estaba inmovilizado para dispararle en la cabeza, tras lo cual cayó en un charco de sangre.

Antes de huir, Miguel, Aquiles y un tercer delincuente llamado Roberto Josué Miranda Martínez robaron una pistola marca Bersa y el fusil AK 47 que el agente tenía asignados por la institución.

La Fiscalía también señaló a Javier Antonio Solís, tío de Miguel Suazo Valdez, por haber ayudado a quemar la ropa con rastros de sangre y ocultar las armas en una finca que cuidaba.

Tanto Miguel Valentín Suazo y Roberto Miranda ya fueron procesados judicialmente.

La sentencia total para Eduardo Aquiles Mairena contempla 30 años por asesinato agravado, 7 por robo agravado, 1 por portación ilegal de armas, y 8 años más por tráfico y uso de armas restringidas.

Sin embargo, solo cumplirá 30 años de prisión, de conformidad con la Constitución.

