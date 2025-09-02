Dictan 12 años de cárcel a hombre señalado de abusar de una menor bajo amenazas, en Boaco

En el Juzgado de Distrito Penal Especializado en Violencia de Boaco se dictaron 12 años de prisión para Augusto Martínez, quien fue declarado culpable de abuso sexual en concurso ideal de violencia psicológica contra una niña con quien había una relación cercana.

Augusto Martínez

De acuerdo con la acusación realizada por la Fiscalía los hechos iniciaron en el municipio de Santa Lucía, en el año 2014 cuando la víctima tenía 8 años, y luego continuaron en Costa Rica, cuando se fueron a vivir durante un tiempo, pero fue hasta 2020 ella le contó a un tío lo sucedido.

La afectada relató que la primera vez el hombre entró al cuarto donde ella dormía y le tocó sus partes íntimas, mientras la madre se encontraba en la cocina.

Sin embargo, la víctima no le contó nada a su mamá por miedo, ya que el sujeto amenazó con matarla a las dos.

Según el libelo acusatorio, lo mismos abusos siguieron sucediendo durante el tiempo en que estuvieron viviendo en Costa Rica.

En la sentencia se lee que debido a que Augusto se encuentra en la cárcel desde el 19 de junio del 2025, su pena deberá de concluir probablemente hasta el 19 de junio del año 2037.

Tras el fallo judicial, el abogado defensor interpuso un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa, alegando que la sentencia carece de las pruebas suficientes y afirmó que la víctima no señaló al acusado durante el juicio.

