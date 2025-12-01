Desalmado es enviado a juicio por torturar y asesinar a su hermano de crianza en Estelí

Las autoridades judiciales remitieron a juicio oral y público al sujeto Luis Vásquez, de 58 años, quien fue acusado de torturar y asesinar cruelmente a su hermano de crianza, Marcos Antonio Rizo Valdivia, de 36 años, en una zona rural de Estelí.

Familiares de la víctima exigen justicia

El crimen fue cometido la madrugada del viernes 22 de agosto en la comunidad San Antonio, de Santa Cruz.

Según familiares, el cuerpo de Marcos Rizo fue hallado 15 horas después en la finca Los Matasanos propiedad del acusado, presentando señales de extrema violencia y tortura, incluyendo uñas de los pies arrancadas, fracturas en brazos y piernas provocadas con una tranca, y signos de arrastramiento.

El Ministerio Público informó a los familiares de la víctima que la audiencia de juicio se fijó para las 9 de la mañana del próximo 19 de diciembre.

Los familiares de Rizo Valdivia expresaron públicamente su exigencia de justicia mediante la aplicación de la pena máxima establecida por la ley.

