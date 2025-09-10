Declaran no culpables a hombre que mataron en legítima defensa al ser atacados con machete

Los acusados Bayron Eliuth Fajardo Rocha, de 26 años, y Javier Ramón Talavera Padilla fueron declarados no culpables del delito de homicidio en perjuicio de Jackson Eliuth Bustamante García.

La sentencia fue dictada por la máster en ciencias, Verónica Fiallos Moncada, Jueza de Distrito Penal de Juicios de Ocotal, Nueva Segovia, luego de que la defensa de los acusados logró demostrar que actuaron en legítima defensa.

Los hechos ocurrieron en la comarca Los Manchones, de Quilalí, Nueva Segovia, el pasado 30 de mayo, luego de que Jackson Bustamante se acercó borracho a Bayron y Javier y los agredió con un machete.

Primeramente, Bustamante atacó a Bayron, hiriéndolo en la nariz, una oreja, la mano y el codo izquierdo, y luego atacó a Javier, hasta que una persona que estaba en el lugar intervino para evitar que los siguiera agrediendo.

Aunque ambos agredidos andaban cuchillos no los utilizaron de inmediato, pero como Bustamente volvió a acercarse lanzándoles más filazos, Bayron decidió defenderse y lo lesionó con el arma blanca, causándole la muerte.

La investigación policial también confirmó que los acusados no provocaron el enfrentamiento y que la agresión vino de Bustamante.

De tal manera, que con las pruebas presentadas, la jueza ordenó sobreseimiento definitivo en el caso y ordenó la liberación de los acusados, lo cual deberá de hacerse efectivo en las próximas horas.

