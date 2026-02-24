Declaran culpable a sujeto acusado de tortura y asesinar a su hermano de crianza

El sujeto Luis Omar Vásquez, de 58 años, fue declarado culpable la tarde de este martes tras ser acusado de torturar y matar a su hermano de crianza Marcos Antonio Rizo Rodríguez, de 36 años.

Familiares de la víctima se mostraron conformes con la declaratoria de culpabilidad para el acusado y esperan que le impongan la pena de 15 años de cárcel solicitada por la Fiscalía

En el libelo acusatorio la Fiscalía señaló que, al momento de su muerte, la víctima se encontraba en estado de ebriedad y, por lo tanto, indefenso.

Por su parte, la defensa alegó que el día de los hechos, el acusado estaba recién operado de la vista y que con esa discapacidad no pudo haber privado de la vida a la víctima.

Sin embargo, las pruebas aportadas por la Fiscalía fueron contundentes, de tal manera que el juez tomó la decisión en base a las evidencias recabadas.

En el debate de pena, el Ministerio Público pidió una condena de 15 años de prisión, en tanto el defensor Gabriel Díaz pidió dos años de cárcel para su cliente.

El crimen ocurrió en la comunidad San Antonio, Santa Cruz, localizada al sureste de la ciudad de Estelí, en horas de la madrugada del viernes 22 de agosto del 2025.

Según Claudia Rizo, el cadáver de su hermano Marcos, fue encontrado 15 horas después en la finca Los Matasanos, propiedad del acusado.

El cuerpo de Marcos Rizo tenía señales de tortura, fracturas en brazos y piernas causados con una tranca y las uñas de sus pies fueron arrancadas.

Además, el cuerpo presentaba signos de que fue arrastrado hasta el punto en donde lo encontraron muerto, totalmente ensangrentado.

Tras conocer la declaratoria de culpabilidad en contra del acusado, la familia de la víctima agradeció a la autoridad judicial, a quien habían solicitado que tipificara el caso como asesinato agravado ya que Luis Vásquez cometió el crimen con ventaja, saña y alevosía.

