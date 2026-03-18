Declaran culpable a conductor que causó muerte de motociclista entre Tipitapa y San Benito

Culpable fue declarado este miércoles Leonardo Augusto Largaespada Martínez, de 70 años, quien admitió su responsabilidad en la muerte del joven motociclista Kevin Andrey García Gutiérrez, de 21 años.

Leonardo Augusto Largaespada Martínez, de 70 años

El fallo de culpabilidad por el delito de homicidio imprudente fue dictado en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Tipitapa, a cargo del doctor Bayardo Enrique Zelaya Alonso.

Según la acusación, el hecho ocurrió la noche del sábado 7 de marzo en el kilómetro 34.7 de la carretera Tipitapa – San Benito, cuando Leonardo realizó un giro en “U”, en una camioneta con placas de Boaco, impactando al motociclista Kevin García.

Kevin Andrey García Gutiérrez, de 21 años

Para mayor desgracia, al caer al pavimento lesionado, el joven motorizado fue rematado por un bus placas M 45-02 de la ruta Managua-Estelí, conducido por Ernesto Antonio Rayo Moreno, el cual le pasó encima.

A pesar de ver la desgracia que había ocasionado, Leonardo huyó en la camioneta y fue capturado posteriormente por la Policía Nacional gracias a sistema de búsqueda y rastreo.

Tras conocerse la declaratoria de culpabilidad contra el conductor, el Ministerio Público solicitó se le aplique una pena de 4 años de prisión y la suspensión de licencia, mientras la defensa pidió la pena mínima 1 año con suspensión de pena por no tener antecedentes.

