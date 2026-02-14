Declaran culpable a busero que provocó la muerte de 3 mujeres en Carazo

Este sábado, en el Juzgado de Juicio de Carazo, fue declarado culpable por el delito de homicidio imprudente, Ricardo Ramón Flores Espinoza de 49 años, conductor del bus que provocó la muerte de 3 personas en accidente de tránsito. ocurrido el 21 de agosto del 2025.

A causa del violento accidente de tránsito ocurrido el 21 de agosto del año 2025 perdieron la vida Grece María López Urbina, María José Ramírez y Uris Marcela Padilla Maltez, de 22 años.

Durante el juicio se evidenciaron pruebas de que Ricardo Ramón Flores Espinoza, el día del accidente conducía bajo los efectos del alcohol, con 1.64 grados en la sangre y se desplazaba a exceso de velocidad, entre 118 y 128 kilómetros por horas.

Ricardo Flores al circular por el kilómetro 44.3 de la carretera Jinotepe-San Marcos, perdió el control del bus que cubría la ruta Jinotepe–Granada, chocó contra varios postes y terminó impactando contra un árbol, dando paso a la tragedia.

La fiscalía solicitó a la autoridad judicial apliquen penas que suman más de 30 años de cárcel para Ricardo Flores.