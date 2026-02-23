Continúa juicio contra red que mataba caballos para vender su carne en el Mercado Oriental

El proceso judicial contra una red de abigeos vinculada al destace ilegal y la venta de carne de caballos en el mercado Oriental de Managua avanza en el Juzgado Primero de Juicio de Managua.

Proceso contra red de abigeos avanza en Managua

Durante la audiencia celebrada este lunes, la Fiscalía presentó un paquete probatorio que incluye 17 fotografías de osamentas de caballos, las cuales documentan la magnitud de los hechos atribuidos a los procesados.

En la causa figuran como acusados: Roberto de Jesús Solórzano Castro, Ramiro José Barraza, José Rafael Blandón Ruiz, Reynaldo Ramón Mendoza, Wilber Alberto Gaitán Rivas, Nancy Ramos Jirón, Héctor Antonio Vega Lazo, Rafael Blandón, Juan Francisco, Julio Antonio Miranda, Juan Leonel Mejía Flores, José Mauricio Espinoza Gómez, Mauricio Antonio Cerna Leiva y Manuel Alexander Galo López.

De los procesados, cinco enfrentan cargos específicos por crimen organizado. Según el Ministerio Público, el grupo operaba con funciones claramente definidas que incluían vigilancia estratégica de fincas y carreteras; sacrificio de los animales en el sitio y el traslado y comercialización de la carne en mercados de la capital, especialmente en el Mercado Oriental.

La acusación detalla al menos diez hechos delictivos cometidos en las zonas de Tipitapa, Masaya y Granada.

Entre los casos más destacados se encuentra el robo en la finca San Francisco del Peñón, en Las Maderas, donde sustrajeron 1,059 libras de carne, y otro operativo donde se les incautaron 400 libras que pretendían vender de forma ilegal.

Las pérdidas totales reportadas por los dueños de los equinos ascienden a 691 mil córdobas.

El proceso judicial continuará bajo la dirección de la jueza Irma Laguna, quien deberá valorar las evidencias fotográficas y testimoniales para emitir un fallo definitivo en los próximos días.

