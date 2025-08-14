Confirman condena de 20 años a sujeto por matar a su esposa y su hijastro de forma intencional

Las Magistradas del Tribunal de Apelaciones de León ratificaron la sentencia de 20 años de cárcel contra Braulio Francisco Ríos Morán, quien fue declarado culpable de la muerte de su cónyuge Karla Lucía Dubón, 32 años de edad, y su hijastro Jair Sebastián Escoto, de 15 años.

Braulio Francisco Ríos Morán, de 33 años

La resolución fue dictada el pasado primero de agosto, por el Tribunal de Apelaciones Sala Penal Circunscripción Occidental, quien resolvió no ha lugar a un recurso de apelación promovido por el licenciado Edwin Urcuyo Vanegas, en calidad de abogado defensor de Braulio Francisco Ríos.

A finales de julio circuló la noticia de que el tribunal había reducido la sentencia de 20 a 8 años de prisión para el acusado, por considerar que no quedó demostrado que haya tenido la voluntad de provocar la muerte de las víctimas, sino que fue por otras razones.

Sin embargo en el sistema de información judicial desde el primero de agosto aparece la nueva resolución en que las magistradas rechazan la solicitud de reducción de la pena, y confirman la sentencia de 20 años de prisión dictada por el juez de Chinandega, Juan de Dios González.

La acusación fiscal afirmaba que la noche 24 de julio de 2024, Braulio discutió por celos con su pareja Karla Dubón, y luego agarró la camioneta en la que subió a su familia y se fue haciendo zigzag en la carretera, acelerando y desacelerando bruscamente, mientras expresaba “hoy los mato hijos de p…”.

Karla Lucia Dubón Medina, de 33 años, y su hijo Yadir Sebastián Escoto Dubón, de 16 años

El accidente ocurrió en el kilómetro 141 de la carretera Chinandega–Corinto, donde Braulio Ríos, en estado de ebriedad, estrelló intencionalmente la camioneta que conducía contra la parte trasera de un autobús que se hallaba estacionado.

Producto del brutal impacto falleció su compañera de vida Karla Dubón y el hijo de esta, Sebastián Escoto Dubón, de 15 años. En el vehículo también viajaban también los niños de iniciales O.E.R.D. y D.F.R.G., quienes resultaron heridos.

En su fallo, el juez de Chinandega, argumentó que las pruebas fueron suficientes y coherentes para demostrar la culpabilidad del señalado, quien conducía con 1.37 grados de alcohol sobre litro de sangre y actuó con plena conciencia de causar el daño mortal.

El Ministerio Público acusó a Braulio Ríos de dos homicidios, además de lesiones graves y leves a los niños que viajaban en la tina de la camioneta.

