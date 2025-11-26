Conductor acusado de doble homicidio imprudente irá a juicio en libertad

La acusación contra Gabriel Antonio Argüello Torres, de 68 años, conductor de la camioneta que arrolló mortalmente a una pareja de motociclistas el pasado 7 de noviembre, tomará un giro judicial este 2 de diciembre, cuando enfrente el juicio por el delito de homicidio imprudente.

Yader Alejandro Avendaño, y Karla Vanessa Mora Cortez

Argüello Torres está siendo procesado en libertad, luego de que la jueza Local Penal Segundo de Managua, María José Morales, reemplazó la prisión preventiva, por la medida cautelar de presentación periódica en la audiencia inicial realizada el 14 de noviembre.

El trágico accidente, ocurrido en el kilómetro 10.5 de la Carretera Sur, cobró la vida de Yader Alejandro Avendaño, de 34 años, y su pareja, Karla Vanessa Mora Cortez, quienes dejaron a tres menores en la orfandad.

Según la acusación, la pareja había detenido su marcha en motocicleta en el carril Sur-Norte para esperar a que pasaran otros vehículos y poder girar hacia el oeste.

Mientras esperaban, fueron impactados por detrás por la camioneta conducida por Argüello, sufriendo las graves lesiones que les causaron la muerte.

