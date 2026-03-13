Condenan a cuatro años de prisión a busero que causó muerte de niña en Ticuantepe

A cuatro años de prisión fue condenado Jackson Alexander Hernández Hernández, de 23 años, tras admitir su responsabilidad en el accidente de tránsito que cobró la vida de la niña de 5 años Dania Sofía Espinoza Martínez, en el kilómetro 17.5 de la carretera a Ticuantepe.

Según el libelo acusatorio, los hechos ocurrieron la mañana del 10 de febrero de este año cuando Jackson Hernández conducía un autobús con unos 40 pasajeros y aventajó en una curva sobre una línea amarilla continua.

Señala la acusación que, al invadir el carril contrario en zona prohibida, el busero impactó de frente contra la caponera que circulaba en su carril preferencial.

En la moto taxi viajaban Carlos José Espinoza Baltodano quien llevaba a sus hijos de 5 y 6 años, hacia su centro de estudios.

Tras la colisión frontal, la caponera fue proyectada varios metros hasta impactar contra el muro perimetral de la Quinta Gloria, resultando en el fallecimiento inmediato de la menor.

Asimismo, el padre de la niña y conductor de la mototaxi Carlos Espinoza y su otro hijo de seis años, resultaron lesionados por lo que fueron trasladados a un centro asistencial.

La sentencia será cumplida por Jackson Hernández en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, de Tipitapa, y se espera que sea concluida el 11 de agosto del año 2030.

Durante el juicio, a cargo de la doctora Joselita García, Jueza Sexto Local Penal de Managua, la Fiscalía presentó las pruebas que sustentaron la acusación por los delitos de homicidio imprudente y exposición y abandono de personas, por lo que el acusado decidió admitir los cargos.

En el proceso, el defensor Rony Nieto, señaló que el conductor no se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente y solicitó una inspección mecánica al autobús para descartar una posible falla técnica.

Por su parte, la Fiscalía argumentó que el acusado contaba con una licencia profesional de conducir; lo que implica un mayor conocimiento y responsabilidad en el cumplimiento de las normas de tránsito, lo cual no cumplió.