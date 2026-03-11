Condenan a 32 años a sujeto por violación de un menor en Managua

El sujeto Porfirio José Espinoza López, de 71 años, fue condenado a 32 años de prisión tras ser hallado culpable de los delitos de abuso sexual y violación agravada en perjuicio de un niño en un barrio del Distrito I de Managua.

Porfirio José Espinoza López, de 71 años

La sentencia, dictada por el doctor Harold Leal Elías, juez Cuarto de Distrito Penal Especializado en Violencia de Managua, establece una pena de 12 años por el delito de abuso y 20 años adicionales por el cargo de violación.

De esta manera se cierra un proceso judicial que inició tras la denuncia de los hechos en el año 2023.

El caso salió a luz cuando la madre de la víctima notó cambios drásticos en la conducta del menor y episodios frecuentes de llanto, lo que motivó la intervención de especialistas en psicología.

Los peritajes realizados por el Instituto de Medicina Legal (IML) confirmaron posteriormente la agresión sexual, activando de inmediato el proceso de búsqueda del agresor, quien permaneció prófugo de la justicia durante dos años.

Espinoza López fue capturado recientemente en el municipio de Belén, Rivas, apenas tres días después de que su fotografía y el caso fueran difundidos a través de los medios de comunicación nacionales.

Con este fallo, las autoridades judiciales reiteran el compromiso de aplicar el máximo rigor de la ley en delitos que atentan contra la integridad física y psicológica de la niñez nicaragüense.

