Condenan a 30 años a sujeto que mató a mujer que le alquilaba un cuarto en Matagalpa

En el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Matagalpa, fue condenado a 30 años de cárcel el sujeto Erick Antonio Obando Díaz, de 31 años, por el delito de asesinato agravado en perjuicio de doña Ausenia Reyes Díaz, de 47 años.

Ausenia Reyes Díaz

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo del año 2025, en el barrio Teodoro Reyes del municipio de Río Blanco en el departamento de Matagalpa, donde Erick Antonio, le alquilaba una habitación a su víctima.

El líbelo acusatorio indica que Erick Antonio agredió con cuchillo a doña Ausenia, posteriormente, la golpeó con un trozo de madera hasta causarle la muerte, y así robarse 50 mil córdobas y 7 mil dólares.

Sin embargo, al llegar un menor de 11 años, sobrino de la infortunada y encontrarse con la tragedia, el sujeto Erick Antonio no logró su objetivo. Y tras denunciar el caso ante las autoridades policiales y realizar las investigaciones fue apresado.

