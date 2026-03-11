Condenan a 2 años a pareja que provocó intoxicación de su pequeña hija con crack

La jueza María José Alemán, titular del Juzgado Segundo Local Penal de Managua, dictó una sentencia de dos años de cárcel contra un hombre de apellido Gutiérrez de 29 años, y su pareja de apellidos Reyes, de 19, tras ser hallados culpables del delito de exposición y abandono de personas en perjuicio de su hija de apenas un año.

El fallo se produce luego de que ambos admitieran haber dejado una piedra de crack al alcance de la menor en su vivienda ubicada en el barrio Walter Ferretti, en el Distrito V de Managua.

Los hechos que motivaron la condena ocurrieron la mañana del pasado 11 de febrero, cuando, el padre fue enviado por su pareja a comprar la sustancia ilícita y al regresar la colocó en un recipiente cerca de la cama donde se encontraba la niña.

En un descuido de ambos, la pequeña se llevó la piedra a la boca y se la tragó, lo que le provocó minutos después un cuadro de sofocación, salivación excesiva y crisis nerviosa.

La oportuna intervención médica en un centro de salud y el posterior traslado al Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, donde se le practicó un lavado gástrico, permitieron salvarle la vida.

Durante el proceso judicial, la admisión de los hechos por parte de los señalados aceleró la resolución del caso.

Mientras los ahora condenados cumplen su pena en el sistema penitenciario, las autoridades confirmaron que la menor logró recuperarse satisfactoriamente de la intoxicación y ha quedado bajo el cuido y resguardo de su abuela paterna para garantizar su bienestar y seguridad.

