Culpable declaran a sujeto que mató a otro varón por una deuda

Este sábado, el juez Juan González Quintana, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Chinandega declaró culpable al ciudadano José Valdivia Zapata de 28 años, por el homicidio de Máximo Antonio González García de 34, y por tenencia ilegal de armas.

El sujeto José Valdivia acabó con la vida de Máximo González, porque no pagó un dinero que le debía, por no honrar su deuda.

Los hechos ocurrieron el 28 de octubre del 2025, cuando Máximo salió de su casa en la primera etapa del reparto Candelaria de Chichigalpa para una pulpería, y al encontrarse con sus amigos fue abordado por José Valdivia, quien llegó en una camioneta y lo amenazó.

Tras un intercambio de palabras sobre el pago de la deuda, José Valdivia sacó un arma de fuego y le disparó en el costado izquierdo del tórax, provocándole la muerte minutos después.