Caponero es enviado a juicio por asalto en que fue tomado como rehén un niño de 3 años

Para el próximo 5 de septiembre fue programado el juicio contra Carlos Abraham Sánchez Navarro, de 45 años, por haber participado en un asalto durante el cual un niño de 3 años fue tomado como rehén por unos instantes.

El juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, doctor Francisco Mairena Larios, decidió mandar a juicio al caponero, tras conocer la acusación realizada en su contra por un representante del Ministerio Público.

En la acusación de la Fiscalía se relata que el pasado 29 de julio, Luisa Francisca Sánchez Fuentes abordó en Villa Guadalupe, la caponera placa M 314-294, conducida por Carlos Sánchez Navarro.

En el trayecto, Carlos detuvo la marcha de manera intencional, y un desconocido se acercó a la caponera, sacó un cuchillo y se lo puso en el cuello al niño de 3 años, para obligar a su madre a entregar sus pertenencias.

Al ver en peligro la vida de su hijo, la mujer, que también cargaba en brazos a otro bebé de seis meses, no tuvo más remedio que entregar 24 mil córdobas que llevaba en su cartera al desconocido, quien huyó de inmediato.

La Fiscalía acusa a Carlos Sánchez de cómplice en el robo perpetrado por el sujeto sin identificar, y mientras llega la fecha del juicio, Carlos Sánchez Navarro va a continuar en prisión preventiva, según lo resuelto por el juez.

