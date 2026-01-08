Caponero enfrenta la justicia por haber macheteado a hombre en el barrio Cuba

El caponero Alejandro José Plata Sequeira, de 22 años, fue acusado este jueves por el delito de homicidio frustrado luego de atacar a machetazos a Everth Antonio Enriquez Zapata, de 24 años.

Alejandro José Plata Sequeira, de 22 años

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron a las 9 y 30 de la noche, del 20 de octubre de 2022, en una calle del barrio Cuba, en el Distrito Dos de Managua.

El libelo acusatorio señala que Plata Sequeira le asestó varios machetazos a su víctima mientras otros ocho sujetos lo rodeaban e intentaban impedir que se defendiera.

Everth Antonio Enriquez sufrió múltiples heridas en el rostro, brazos y espalda, además de golpes, quedando gravemente lesionado, en tanto el agresor y sus compinches lograron huir en la caponera, siendo el primero y único detenido Alejandro Plata

Durante la audiencia inicial, la jueza Karen Chavarría admitió la acusación y las pruebas presentadas por la Fiscalía, en tanto el detenido Alejandro Plata Sequeira está a la espera del avance del proceso judicial.

De acuerdo con los archivos judiciales, en los días en que ocurrió el ataque, Alejandro Plata tenía poco de haber terminado de cumplir una condena de seis meses de cárcel por el delito de portación ilegal de armas de fuego.

