Camionero logra su libertad al pagar 5 mil dólares por muerte de adolescentes en Boaco

Un acuerdo por un monto de 5 mil dólares evitó que el camionero Teófilo Asunción Espinoza González, de 54 años, enfrentara juicio por la muerte de un adolescente al que arrolló mortalmente en la comunidad Las Maderas, de Boaco.

Jerson González Duarte, víctima de camionero, en Boaco

La víctima del trágico accidente fue Jerson González Duarte, de 16 años, originario de Tierra Azul, en el municipio de Boaco.

El accidente sucedió frente a la escuela de la escuela Cristo Rey, a las 4:55 minutos de la tarde del jueves 23 de octubre.

De acuerdo con lugareños y familiares, Jerson estaba jugando fútbol con varios niños y cuando iba siguiendo el balón que cruzó la vía, un bus se detuvo para darle pasada, pero el camionero aventajó y se lo pasó llevando.

Teófilo es originario de Río Blanco y al momento de la desgracia manejaba el camión marca Internacional, multicolor, placas M 264-371 cargado de ganado.

Agentes de tránsito de Boaco se presentaron al lugar para realizar las investigaciones y detener al camionero, quien ya goza de libertad pues tras el acuerdo monetario, el juez Local de Boaco, Alí Salvador Carrillo, procedió a ordenar su libertad.

