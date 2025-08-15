Boaqueño es condenado a 20 años de cárcel por abusar 2 veces de una mujer con problemas mentales

A 20 años de prisión fue condenado el sujeto Melvin Javier Urbina Ruiz, por violar en dos ocasiones en una misma noche a una mujer de 56 años con esquizofrenia, hecho ocurrido en la ciudad de Boaco.

Según la acusación de la Fiscalía, el hecho ocurrió la noche del 3 de mayo de este año, cuando Melvin Javier se metió al cuarto de la víctima, aprovechando que no tenía puerta, y tras golpearla le tapó la boca y la abuso 2 veces.

El Juzgado Penal Especializado en Violencia de Boaco se basó en las abundantes pruebas presentadas por el Ministerio Publico para declarar culpable a Melvin Javier Urbina Ruiz por el delito de violación agravada.