Boaco: Mujer es condenada a 20 años por explotar sexualmente a su hija

En los juzgados de Boaco una mujer de iniciales E.K.F.G. de 25 años de edad, fue condenada a 20 años de cárcel, por delitos relacionados con abuso y explotación sexual, en perjuicio de su propia hija menor de edad.

Los hechos ocurrieron el año pasado, cuando la desnaturalizada madre grabó videos y tomo fotos pornográficas, de la niña, y después las vendía a degenerados.

La policía boaqueña le encontró en el teléfono celular suficientes pruebas, que ayudaron al Juez a declararla culpable y condenarla.

La mujer cumplirá los 20 años de cárcel en el Sistema Penitenciario de Juigalpa.

