A juicio tres narcos de banda de Los Norteños capturados con 437 kilos de cocaína

Los sujetos Raúl Marcial Cabrales López, de 40 años, Juan Daniel Castillo Herrera, de 32, y Milton César Narváez Olivas, de 28, fueron remitidos a juicio por los delitos de crimen organizado y transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en modalidad internacional.

Norteños a juicio: tráfico de 437 kg de cocaína en Nicaragua

La remisión a juicio fue realizada por la doctora Karen Chavarría Morales, jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, luego de que la Fiscalía acusó a los detenidos de conformar la banda de narcotraficantes denominada “Los Norteños”.

De acuerdo con la acusación, los sujetos fueron capturados el pasado 9 de febrero en el kilómetro 255, frente a la cancha municipal, en la comarca Santa Clara, en San Fernando, Nueva Segovia.

En el sitio, la Policía perfiló la camioneta marca Toyota color blanco, placas MT 39603, conducida por Juan Castillo, quien iba acompañado por Raúl Cabrales y Milton Narváez.

En el registro a la camioneta les encontraron 9 sacos macen conteniendo 377 paquetes rectangulares con sustancia color blanco que en prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 437 kilogramos.

En registros posteriores, la Policía les ocupó a los sujetos la camioneta Toyota Prado color blanco placas MZ 6049; la camioneta Chevrolet doble cabina color negro, matrícula MZ 6968; la camioneta Toyota Hilux color plata, placa M 389-258 y el automóvil Nissan Sentra color gris con negro, matrícula MZ 6288.

De los detenidos Raúl Marcial Cabrales cuenta con antecedentes delictivos de estupro, lesiones y amenazas con arma de fuego, en tanto Juan Daniel Castillo ya ha estado preso por conspiración para el tráfico de drogas.

En el expediente judicial también aparecen como coautores de los mismos delitos los sujetos Ferdin Steven Alemán, de 38 años; Pedro Israel Alemán González, de 46, y Marvin Antonio Ríos Matamoros, de 36 años, quienes están prófugos y están siendo buscados por las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones policiales, “Los Norteños” recibieron la droga en Costa Rica y luego de ingresarla por puntos ciegos a Nicaragua, pretendían trasladarla hacia Honduras, lo cual fue frustrado por las autoridades nicaragüenses.

La jueza Karen Chavarría, admitió las pruebas presentadas por el Ministerio Público y decidió mantener la causa bajo tramitación compleja lo que permitirá que el proceso judicial cuente con plazos más amplios de lo habitual, debido a la naturaleza del caso.

