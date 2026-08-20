Avanza proceso judicial contra motociclista que causó muerte de señora en Rubenia

Para el próximo 28 de agosto quedó programada la audiencia inicial en contra de Mario Javier Carrillo, de 63 años, quien es procesado por el delito de homicidio imprudente tras verse involucrado en un accidente de tránsito en el sector del puente de Rubenia, en Managua.

Mario Javier Carrillo

El hecho ocurrió la tarde del pasado 18 de agosto, cuando Carillo conducía a presunto exceso de velocidad una motocicleta montañera, lo que le impidió esquivar a Rosa María Guevara Robleto, de 86 años, a quien impactó cuando cruzaba la vía, falleciendo poco después en el hospital Manolo Morales.

Durante la audiencia preliminar celebrada este jueves, el Ministerio Público presentó como elementos de prueba la documentación del caso y el peritaje realizado en la escena, los cuales fueron admitidos por el juez de la causa.

Rosa María Guevara Robleto

Pese a que la defensa solicitó una medida cautelar distinta a la prisión preventiva argumentando que Carrillo padece depresión y diabetes, la autoridad judicial decidió mantener la medida privativa de libertad con base en el artículo 167 del Código Procesal Penal.

En la cita judicial del próximo 28 de agosto, las partes continuarán el proceso con la evacuación de nuevas pruebas para determinar las responsabilidades correspondientes en este hecho de gravedad.

La autoridad judicial garantizó la continuidad del debido proceso para ambas partes de cara a la resolución del caso.

