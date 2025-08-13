Autoridades presentan a sujeto que le cortó la vida con un machete a un adolescente en Matagalpa

La Policía de Matagalpa presentó al sujeto Emiliano Chavarría Centeno, de 25 años, quien el domingo 10 de agosto asesinó a machetazos al jovencito de iniciales E. J. P. A, en la comunidad Bababaska – Rancho Grande.

Las autoridades policiales informaron que Emiliano sostuvo una discusión con el joven en la vía pública, en estado de ebriedad, y luego lo macheteó en el lado derecho del cuello provocándole la muerte de forma inmediata.

El lunes en horas del medio día, el homicida fue capturado en la vía pública de la comunidad Rancho Alegre, y las autoridades determinaron que el móvil del hecho fueron rencillas personales.