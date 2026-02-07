Acusan en juzgados de Ocotal a jovencito que mató de cuatro tiros a padrastro, en defensa de su madre

Para el 19 de febrero fue programada la audiencia de admisión de hechos o rechazo de medios de prueba, para el adolescente de 16 años, de iniciales S.O., quien fue capturado luego de matar a balazos a su padrastro Lester Genaro Rodríguez Méndez, de 39 años.

La acusación fue admitida el viernes por la máster Marbelí del Carmen Blandón Alfaro, Jueza de Distrito Penal de Audiencia y Especializada en Violencia y adolescencia de Nueva Segovia, quien le dictó prisión preventiva al detenido.

Presuntamente, el jovencito le disparó mortalmente a Lester Rodríguez al entrar en defensa de su mamá, quien estaba siendo víctima de un episodio de violencia en su casa ubicada en la comunidad Las Uvas, de Jalapa, Nueva Segovia, la madrugada del 12 de enero de este año.

Según versiones que rolan en el expediente, Lester Rodríguez estaba agrediendo a la mamá del adolescente, quien salió en defensa de ella y primero le asestó un balazo en la pierna a su padrastro, y luego le dejó ir tres disparos más que lo mandaron al cementerio.