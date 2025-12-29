Acusan a sujetos capturados con más de 3 kilos de cocaína en Ocotal

Ante el Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Ocotal fueron acusados por el Ministerio Público, los sujetos Karelin Mayela Ramírez Rodríguez, de 30 años, y Enoc Gamaliel Gómez Hernández, de 26, por el delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Acusados en Ocotal por tráfico de cocaína

Karelin Mayela y Enoc Gamaliel fueron capturados con más de tres kilos de cocaína durante un operativo policial realizado en el barrio Nicarao, de Ocotal, Nueva Segovia, la mañana del pasado viernes 26 de diciembre.

De acuerdo con el informe policial, la droga estaba oculta en una caja de cartón, distribuida en tres paquetes envueltos con cinta adhesiva.

Además de la droga, durante el operativo fueron ocupados dos teléfonos celulares.

En la acusación realizada por la Fiscalía ante el juzgado a cargo de la doctora Marbelí del Carmen Blandón Alfaro, también aparece como acusado José Noel Herrera, pero se desconoce el tipo de participación que tuvo en el delito.

