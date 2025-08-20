type here...
Acusan a sujeto por muerte de hombre que se negó a entregar botella de licor en Villa Reconciliación

Por Jhonny Martínez
El sujeto Augusto Jonathan Barbosa fue acusado este miércoles en los juzgados de Managua por el homicidio seguido de robo en perjuicio de quien en vida fue Juan Carlos Flores Blandón, de 39 años.

Augusto Jonathan Barbosa
El hecho sangriento ocurrió el 13 de agosto en una calle de Villa Reconciliación Norte, cuando Flores se encontraba consumiendo licor en una acera.

En ese momento, los sujetos le exigieron a Carlos Flores que les entregara la botella de guaro que tenía en sus manos y al negarse, los agresores intentaron robarle su celular.

Sin embargo, la víctima empezó a forcejear con ellos, por lo cual lo golpearon en la cabeza con piedras, provocándole la muerte.

De los tres implicados en el ataque, solo Augusto Barbosa está detenido y enfrenta la justicia.

Los otros dos acusados, Mario José Vivas Bermúdez, alias «Marito», y Víctor Manuel Aguirre Bermúdez, alias «Ñoño», ya tienen orden de captura emitida este miércoles por el juez Rolando Sanarrusia.

