Acusan a peón por robar más de 300 mil córdobas a su patrón y exhibirse en Redes Sociales

El sujeto Evertz Antonio López Gómez fue denunciado ante la Policía Nacional por haber robado 314 mil 500 córdobas a su patrón y luego tomarse fotos con el dinero para presumir en las redes sociales.

Evertz López: Robó 314 mil córdobas y lo presumió en fotos

El señalado es originario de Nueva Segovia y las fotos que publicó en Facebook serán utilizadas como pruebas en su contra, una vez que sea capturado y puesto a la orden de las autoridades judiciales.

Evertz López Gómez laboraba como arriero en la finca ganadera del señor Arlen Ramón Chavarría Herrera, quien le había confiado el traslado del dinero producto de la compra de varias reses.

El dinero fue entregado por Marina Herrera García, madre de Arlen Ramón Chavarría Herrera para ser llevado a un socio a la comarca Vadacito, de Wiwilí, Nueva Segovia, sin embargo, López Gómez no llevó el encargo y desapareció.

En lugar de llevar el dinero a su destino, López se tomó las fotografías fachenteando y fue visto nuevamente hasta que apareció en sus redes sociales mostrando los fajos de billetes.

Según algunos allegados, al darse cuenta de que las imágenes se viralizaron, el sujeto cerró su cuenta en Facebook y se presume que pudo haber huido hacia Honduras, donde tiene familiares.

El ganadero afectado expresó preocupación por la pérdida, ya que deberá responder por el monto sustraído.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el caso bajo investigación y trabajan en la búsqueda del sospechoso.

