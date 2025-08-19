Acusan a par de sujetos que saquearon tienda de electrodomésticos en mercado Roberto Huembes

Para el primero de septiembre fue programada la continuación de la audiencia contra Jorge Luis Fitoria y Cristopher Sánchez Valdivia quienes fueron acusados en los Juzgados de Managua, por haber robado diversos electrodomésticos en una tienda del Mercado Roberto Huembes.

El delito tipificado como robo con fuerza en las cosas fue cometido el pasado primero de junio, cuando los sujetos ingresaron al establecimiento de Macyuri Morales Dávila y se le llevaron abanicos, licuadoras, planchas, tostadoras picadoras y otros artículos valorados en más de 42 mil córdobas.

En la acusación de la Fiscalía se detalla que los sujetos fueron capturados por agentes de la Policía después de haber cometido el robo cuando andaban ofreciendo en venta los artículos robados en otros establecimientos del mismo mercado Roberto Huembes.

A las autoridades les informaron que los sujetos andaban metidos todos los artículos en sacos de color rojo, lo cual quedó evidenciado con fotografías que les fueron tomadas al momento de su captura.

Además de programar la próxima continuación del proceso, la autoridad judicial también dictó la prisión preventiva para los delincuentes acusados.