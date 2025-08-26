Acusan a dos sujetos por asesinar a machetazos a un adulto mayor para robarle

En el Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Jinotega arrancó este martes la audiencia inicial en contra de Pedro Pablo Gómez Hernández y Dany Isaac Vásquez Altamirano, también conocido como Santos Altamirano, por el asesinato del señor José Luis Espino González, de 82 años.

Inicio de juicio por asesinato y robo a un anciano en Jinotega

Los sujetos fueron acusados ante el juez Carlos Alexis Molina Rugama por asesinato agravado en concurso real con el delito de robo con violencia en las personas en circunstancias agravantes, cometido contra don José Luis Espino, en un camino del sector de Apaquilla, en la comarca Datanlí, de Jinotega.

La acusación señala que Pedro Pablo y Dany Isaac interceptaron al adulto mayor a las 5 y 10 minutos de la tarde del 7 de agosto cuando regresaba a su casa y le pidieron 200 córdobas para beber guaro, y la víctima se los entregó por temor a que fueran a hacerle algo malo, ya que portaban machetes.

Sin embargo, cuando se percataron que don José Luis andaba más dinero, le exigieron más, por lo cual él les respondió que no podía darles a la fuerza y les advirtió que los denunciaría ante la policía. Ante esa situación, los sujetos le advirtieron que no anduviera pasando por el camino porque lo iban a matar.

Al día siguiente, ocho de agosto, los sujetos volvieron a interceptar a la víctima y en un plan preconcebido lo atacaron a machetazos en la cabeza, la espalda y los brazos hasta matarlo para robarle los mil córdobas que andaba en los bolsillos de su pantalón.

Posteriormente, los sujetos arrastraron el cadáver por espacio de unos 30 metros hasta dejarlo entre un cafetal, en donde fue encontrado la mañana del 9 de agosto, cuando ya empezaba a descomponerse.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentará todas las evidencias recabadas por las autoridades policiales tras las investigaciones realizadas en el esclarecimiento del caso y luego el juez determinará si envía a juicio a los dos acusados por el atroz crimen del adulto mayor.

