Acusan a busero que arrolló a señora mientras recogía a sus nietos en colegio capitalino

La doctora María José Morales Alemán, Jueza Segundo Local Penal de Managua, dejó en prisión preventiva a David Alfonso González Espinoza, de 47 años, conductor de buses de la Ruta 101, quien fue acusado este jueves por el delito de homicidio imprudente.

La víctima fue la señora María Elsa Núñez Acosta, de 67 años, quien murió a las 11 de la mañana de ayer miércoles en el Hospital Alemán tras resultar con su pierna izquierda destrozada al ser arrollada por el autobús color blanco placas M 3844, conducido por González Espinoza.

El accidente sucedió a las 11 y 40 minutos de la mañana del lunes de los semáforos del Restaurante El Madroño una cuadra abajo, frente a Villa Venezuela, Distrito VII de Managua, donde María Núñez andaba en el colegio Inmaculada Concepción llevando a sus nietos de 6 y 7 años.

Al tratar de cruzar la calle, el conductor irrespetó el paso peatonal, y al arrancar la unidad de transporte, la atropelló y su pierna izquierda quedó prensada bajo la llanta delantera derecha, de donde fue sacada por miembros de la Cruz Blanca.

Al ser llevada al Hospital Alemán los médicos le brindaron la atención necesaria, sin embargo finalmente se rindió ante la muerte debido a las graves lesiones sufridas.

