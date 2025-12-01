Acusado admite haber asesinado a viejo enemigo en el barrio Selim Shible

Un giro inesperado se produjo en los Juzgados de Managua, donde Enderson Octavio Aguiluz Blandón fue declarado culpable del delito de homicidio en perjuicio de Kevin Joel Cruz Arce.

Enderson Octavio Aguiluz Blandón

El acusado admitió de manera voluntaria su responsabilidad en el crimen, ocurrido el pasado 10 de octubre en el barrio Selim Shible del Distrito IV de la capital.

Según la acusación del Ministerio Público, Aguiluz Blandón, en compañía de otros dos sujetos aún no identificados, interceptó a la víctima en plena vía pública.

Los tres sujetos lo golpearon y posteriormente le asestaron una estocada mortal en el tórax con un arma blanca de aproximadamente 30 centímetros, tipo bayoneta, lo que provocó su fallecimiento inmediato debido a una hemorragia masiva interna.

Tras cometer el crimen los involucrados huyeron del lugar y posteriormente solo Enderson Aguiluz fue capturado y se negó a revelar el nombre de los otros delincuentes.

Kevin Joel Cruz Arce

Tras escuchar la admisión de los hechos, el juez dictaminó que Enderson Octavio Aguiluz Blandón es culpable del delito de homicidio en perjuicio de su víctima Kevin Joel Cruz Arce.

Luego de la declaratoria de culpabilidad, la Fiscalía solicitó al judicial imponer la pena máxima de 12 años de prisión establecida por la ley para este delito.

En contraste, la defensa técnica del acusado pidió la pena mínima, argumentando elementos atenuantes que, según su representante legal, deben ser valorados por la autoridad judicial. La sentencia final será dictada en los próximos días.

Condenado Enderson Aguiluz por homicidio en Managua



