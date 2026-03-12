A juicio sujetos que durmieron a vigilantes para robar 257 cilindros de gas en Granada

Los sujetos Javier Pavón Quintana, Emilio Castro Chamorro y Jeyner Guevara Romero están siendo procesados en el Juzgado Séptimo de Juicio de Managua, a cargo del doctor Melvin Leopoldo Vargas García, tras ser acusados de cometer un millonario robo en el plantel de Tropigas, ubicado en la comarca El Portillo, kilómetro 49 de la carretera Granada–Nandaime.

Dos de los acusados por el robo de los 257 tanques de gas

Según la acusación del Ministerio Público, los acusados utilizaron alimentos con sedantes para dejar inconscientes a dos vigilantes y sustraer un camión cargado con 257 cilindros de gas, valorados en 597 mil 588 córdobas.

El hecho ocurrió la noche del 20 de enero de 2026, cuando los sujetos entregaron «fritos y jugos» a los guardas de turno, quienes se desmayaron poco después de ingerirlos.

La Fiscalía sostiene que, aprovechando la situación, Javier Salvador Pavón Quintana escaló el muro perimetral para ingresar al plantel, mientras Emilio Castro y Jeyner Guevara Romero vigilaban afuera y esperando el momento para ayudar a sacar el botín.

Estando dentro del plantel, Javier Pavón despojó de sus dos escopetas de reglamento a los vigilantes y luego huyó del lugar conduciendo el camión con los cilindros de gas, los cuales fueron posteriormente descargados en Managua.

Pese a que la defensa alega que no se ha confirmado la presencia de sustancias tóxicas mediante medicina legal y que los detenidos son comerciantes, el juez Melvin Vargas admitió las pruebas presentadas.

Los acusados permanecen en el banquillo judicial mientras se continúa el juicio el próximo 19 de marzo.

