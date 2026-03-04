A juicio sujetos que asaltaron a mujer en las cercanías del Mercado Mayoreo

El Juez Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Rolando Sanarrusia, remitió a juicio oral y público la causa contra Javier Salvador Pettiens Herrera, de 36 años, alias “Petty”, y Carlos José Reyes Guido, de 21, alias “el Flaco”, acusados por el delito de robo con intimidación.

Carlos José Reyes Guido, de 21, alias “el Flaco”

Según el libelo acusatorio presentado por el Ministerio Público, los sujetos interceptaron a la ciudadana Oneyda del Carmen Fernández para exigirle dinero.

Ante la resistencia de la víctima, uno de los señalados la intimidó con una filosa arma blanca mientras el otro le arrebataba una mochila que contenía documentos personales, 1,500 córdobas en efectivo y un iPhone valorado en 600 dólares.

El judicial mantuvo la medida de prisión preventiva tras considerar que los medios de prueba ofrecidos son suficientes para elevar la causa a la siguiente etapa procesal.

Ambos sujetos fueron capturados por ciudadanos que presenciaron el atraco y posteriormente los entregaron a las autoridades policiales.

