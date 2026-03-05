A juicio capitalina capturada con 28 gramos de crack en el Distrito VII de Managua

La ciudadana Jesknie Nadiuska Delgadillo Moncada fue presentada ante los juzgados capitalinos tras ser capturada en un operativo antinarcóticos que permitió el decomiso de una cantidad significativa de «piedras» de crack, en el sector de los barrios Vistas al Xolotlán y Manuel Fernández.

Jesknie Nadiuska Delgadillo Moncada

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, oficiales de la Policía Nacional dieron seguimiento a información de inteligencia que señalaba a Delgadillo como presunta expendedora de estupefacientes en la zona.

La detención inicial se produjo en una calle del barrio Vistas al Xolotlán, donde se le encontró la primera parte de la sustancia ilícita.

Posteriormente, las autoridades procedieron a realizar un registro en su vivienda, ubicada en el barrio Manuel Fernández, de la terminal de la Ruta 118, 1 cuadra al Este, 1 al Norte y 30 varas al Oeste.

En el inmueble, los agentes encontraron 28.42 gramos de crack a base de cocaína, ya dosificados para la venta y una pesa digital utilizada para el pesaje de la droga.

El Ministerio Público tipificó el hecho como el delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Durante la audiencia, la jueza admitió la acusación y las pruebas testimoniales ofrecidas, dictando la medida cautelar de prisión preventiva.

El proceso continuará en las próximas semanas, cuando se determinará la responsabilidad penal de la acusada basándose en los peritajes químicos y los testimonios de los oficiales que realizaron la captura, entre otras pruebas.

