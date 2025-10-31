30 años pasará sujeto tras las rejas por matar a su yerno y al hermano de éste en un bar de San Francisco Libre

El sujeto Ramón Antonio Orozco Suárez fue sentenciado a 46 años de cárcel tras admitir haber asesinado a balazos a su yerno Omar Antonio Suárez Sánchez, de 35 años, y al hermano de este, Julio César Sánchez, de 40, por motivos que se negó a revelar.

Ramón Antonio Orozco Suárez

Los hermanos Omar Antonio y Julio César fueron ultimados en el bar Sabor Latino, ubicado en la comarca Las Mercedes, en el municipio de San Francisco Libre, departamento de Managua, el pasado 27 de septiembre.

De acuerdo con personas que estaban presentes, Ramón Orozco llegó al bar y se puso a ingerir licor con Omar Antonio Suárez Sánchez, pero en determinado momento este se dirigió al baño, lo que el sujeto aprovechó para dirigirse al patio, aparentemente para irse sin pagar lo consumido.

Al ver que el hombre iba hacia afuera, fue seguido por Julio César Sánchez, quien estaba atendiendo el negocio.

En ese momento, la señora Isadania Madrigal quien también atendía el bar, llamó a Julio César para que no lo siguiera, pero cuando este se volteó y le dio la espalda, Ramón le disparó, hiriéndolo mortalmente.

Al escuchar los disparos, Omar Antonio corrió en auxilio de su hermano, pero también fue baleado por el pistolero, quien le causó la muerte.

Tras cometer los crímenes, el delincuente obligó al ciudadano Luis Conde Castaño bajo amenazas de muerte, a que lo llevara en su moto a la comunidad Las Delicias, en donde se bajó para huir, pero fue capturado después por las autoridades policiales.

En el debate de pena, el Ministerio Público solicitó 25 años de cárcel por cada asesinato y un año de prisión adicional por las amenazas a Luis Conde Castaño.

En su sentencia, el doctor Bayardo Enrique Zelaya Alonso, Juez de Distrito Penal de Audiencias de Tipitapa, dictó 22 años y medio de prisión por cada homicidio y uno más por las amenazas contra Conde Castaño, para un total de 46 años.

Sin embargo, debido a la Constitución de Nicaragua, la pena máxima efectiva será de 30 años, por lo que deberá de salir de la Cárcel Modelo de Tipitapa el 1º. de octubre del año 2055.

