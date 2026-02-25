11 de marzo inicia juicio contra busero que causó muerte de niña en Ticuantepe

El sistema judicial nicaragüense fijó para el próximo 11 de marzo el inicio del juicio oral y público contra Jackson Alexander Hernández Hernández, de 22 años, señalado como el responsable de un accidente de tránsito que cobró la vida de la niña de 5 años Dania Sofía Espinoza Martínez, en el kilómetro 17.5 de la carretera a Ticuantepe.

Jackson Alexander Hernández Hernández, de 22 años

Durante el juicio, a cargo de la doctora Judith Paniagua, Juez Local Única de Ticuantepe, el Ministerio Público presentará las pruebas que sustentan la acusación por los delitos de homicidio imprudente y exposición y abandono de personas.

Según el libelo acusatorio, los hechos ocurrieron la mañana del pasado 10 de febrero cuando el acusado conducía un autobús con unos 40 pasajeros y presuntamente aventajó en una curva sobre una línea amarilla continua.

Señala la acusación que, al invadir el carril contrario en zona prohibida, el busero impactó de frente contra la caponera que circulaba en su carril preferencial.

En la mototaxi viajaban Carlos José Espinoza Baltodano junto a sus hijos de 5 y 6 años, a quienes trasladaba hacia su centro de estudios.

Tras la colisión frontal, la caponera fue proyectada varios metros hasta impactar contra el muro perimetral de la Quinta Gloria, resultando en el fallecimiento inmediato de la menor.

Durante la audiencia, los abogados defensores, Gabriel Díaz y Rony Nieto, solicitaron a la autoridad judicial la medida de arresto domiciliar para su representado.

Asimismo, pidieron que se incorpore un historial de la Dirección de Tránsito para verificar si el conductor registra infracciones previas.

En el juicio se determinará la responsabilidad penal del conductor del autobús ante esta tragedia que conmocionó a la comunidad de Ticuantepe.