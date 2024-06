Joven revela que tiene de maridos a siete “viejitos” pensionados en Barranquilla, Colombia

En una entrevista que se hizo viral en las redes sociales, una joven residente en la ciudad de Barranquilla, reveló que consiguió de maridos a siete ancianos jubilados, quienes le brindan estabilidad económica.

“Yo me cansé de dárselo gratis a mis novios, por eso me conseguí a estos viejitos pensionados que son mis maridos y no me importa lo que diga la gente”, expresó la mujer.

La hermosa mujer aseguró que los jóvenes con quienes sostuvo una relación amorosa nunca asumieron las responsabilidades económicas del hogar, y a ella le tocaba pagar la renta, las compras y los servicios básicos.

“Luego de analizar todas mis relaciones me puse a pensar, a los viejitos no hay que pedirles nada, ellos dan todo porque a su edad no van a conseguir una mujer como yo, por eso decidí buscarme a los viejitos pensionados”, concluyó la joven mujer.

De inmediato, los internautas hicieron viral la entrevista, y algunos comentaron que no están de acuerdo con la posición de la mujer.

“Amiga eso no son maridos suyos, usted está vendiendo su cuerpo a cambio de una retribución económica. No se sienta orgullosa de eso, más bien tenga un poco de vergüenza”, escribió una usuaria de Facebook.