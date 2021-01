Jimmy Bermúdez: Nos vemos favoritos para repetir el título

Los Indios del Bóer son los actuales campeones del torneo German Pomares y salen nuevamente como favoritos para repetir el título en este 2021.

Con una de las mejores ofensivas de la liga encabezada por el Jugador Más Valioso, Juan Carlos Urbina, más el aporte de estrellas en nuestro béisbol como Wuilliam Vásquez, Edgar Montiel, Janior Montes, Javier Robles, Winston Dávila, Bismarck Rivera, tienen suficiente pólvora para que la tropa que dirige Ronald Tiffer repita el titilo.

El lanzador derecho Jimmy Bermúdez, será el encargado de garantizar los relevos del team capitalino y aquí nos habla del favoritismo de los indios y de su carrera deportiva: “Ya tenemos tres semanas de entrenamiento, estamos trabajando fuerte para retener el título. Estamos más compactos en la ofensiva con la presencia de Jesús López y en picheo con Wilber Bucardo”.

La base del picheo indio caerá nuevamente en dos brazos, el veterano Roger Marin y Braulio Silva. “Tenemos dos muy buenos abridores con Braulio y Marín”, destaco Jimmy.

Este torneo se estará jugando el sábado y domingo con dobles juegos de siete entradas cada uno, en una primera vuelta que será de 18 equipos y cada conjunto realizara 68 partidos, la segunda etapa estarán 12 equipos y jugaran 44 desafíos mas, para tener un total de 112 encuentros.

“Jugar sábado y domingo doble juego no nos afectara a los lanzadores. Para los abridores es beneficioso los partidos de siete entradas, porque el desgaste será menos en una temporada larga. Yo tengo cuerda para unos tres o cuatro años más, cuando deje de jugar quiero ser manager. Me gustaría dirigir al Bóer”, nos dijo Jimmy.

Recordemos que Jimmy pasó por un mal momento en su carrera, sufrió un accidente y esto lo hizo perderse algunos años en la pelota nacional.

“Yo tuve un accidente grave, en una moto taxi sufrí un accidente (yo iba como pasajero) y se dio vuelta y me lesiono el hombro izquierdo, quiero agradecerle al doctor Sergio Chamorro que me opero y me dejo como nuevo y con las ganas y disciplina salí adelante”, destacó el lanzador.

Bermúdez debutó en la primera división en 2004 con el San Fernando donde lanzo 20 entradas y tuvo efectividad de 1.35, solamente permitió tres carreras limpias y consiguió dos victorias sin derrota.

Hasta el momento ha logrado conseguir 61-37 en ganados y perdidos, durante 709.1 inning de labor presenta una efectividad de 2.84.