IV Ejercicio Nacional de Preparación Multiamenazas fue uno de los más exitosos del año

La compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua, calificó como uno de los más exitosos del año, el IV Ejercicio Nacional de Preparación Multiamenazas realizado este jueves 22 de diciembre.

La Vicepresidenta dijo que en conmemoración del 50 aniversario del terremoto que asoló Managua, hoy se realizó el último ejercicio de este año, organización para proteger la vida.

La compañera destacó que a estas alturas estamos todos conscientes de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, como familia, comunidades, atendiendo todas las indicaciones que recibimos y asumiendo también los aprendizajes, las prácticas, para estar listos a defender la vida.

Dijo que sabemos, que este tipo de tragedias como las que vivimos hace 50 años, y otras que nos han tocado vivir, podemos trascenderlas con organización, fuerza de espíritu y con fe.

“Y sobre todo estando claros de que hay un gobierno comprometido con el bien común, que nos respalda en todo sentido. Y luego está la responsabilidad que como persona, como familias tenemos, el ejercicio de nuestros deberes ciudadanos para asumir los retos, los desafíos que nos va poniendo la vida, en frente y en este momento en que todos estamos conscientes de que hace 50 años fuimos destruidos”, subrayó.

“Hubo tanta muerte, todavía no se sabe cuántos muertos exactamente hubo en ese tiempo, con esa infame dictadura que teníamos encima, nada era cierto, todo era lo que ellos querían decir, pero nada era cierto, porque no había manera de comprobar que fuera cierto, no había cuentas, estadísticas…”, añadió la compañera.

Señaló que ahora estamos en otro momento de nuestra historia, gracias a Dios en otro tiempo y estamos aquí para conmemorar ese aniversario doloroso, aprendiendo y avanzando siempre.

Estamos conscientes de que todos los hermanos y hermanas que partieron hace 50 años viven siempre en este continuo renacer, expresó la compañera.

“Y bueno ahí vamos avanzando, recuperándonos, sobre todo en términos de infraestructura, muy difícil, pero hemos ido avanzando, recordemos que hemos tenido todo tipo de etapas, del 72 para acá, pero sobre todo recordemos que siempre hemos sido capaces de luchar para vencer y seguir venciendo en paz y bien”, finalizó diciendo la Vicepresidenta Rosario Murillo.