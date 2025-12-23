Violencia en Honduras: asesinan a un hombre y hieren a un niño en San Pedro Sula

Un hombre fue asesinado y un niño resultó herido tras un ataque a tiros registrado la tarde de este martes 23 de diciembre en el barrio Los Andes, una de las zonas más transitadas de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

Según el informe preliminar de las autoridades locales, la víctima —identificada como Jairo Juárez— fue interceptada por sujetos armados que se desplazaban en una camioneta verde cuando salía de un restaurante junto a una mujer y dos menores de edad.

Los agresores dispararon contra Juárez en la quinta calle con 12 avenida, quitándole la vida en el lugar; su cuerpo fue encontrado dentro de la cabina de su vehículo. Un niño que lo acompañaba resultó herido por la esquirla de un disparo y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica.

La Policía hondureña, bajo la dirección del comisario Cristian Nolasco, abrió una investigación para determinar los móviles del ataque y dar con los responsables de este hecho violento.