Violencia deja 14 personas asesinadas en lo que va de enero en Costa Rica

La violencia homicida cobró la vida de 14 personas en Costa Rica durante los primeros días de enero de 2026, una cifra que ya supera la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaban 12 víctimas, según datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial.

Las estadísticas, con corte al viernes 9 de enero, muestran que la mayoría de las víctimas son hombres. En lo que va del mes se reportan 13 homicidios de personas masculinas y un caso de una mujer, una tendencia que se mantiene respecto a años anteriores.

Por provincias, Cartago encabeza la lista con cinco homicidios, seguida por San José con cuatro y Puntarenas con tres. Limón y Guanacaste registran un caso cada una, mientras que en Heredia se contabiliza un homicidio. Alajuela no reporta asesinatos en este inicio de año.