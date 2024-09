Video capta a exalcaldesa robando bolso en hotel de lujo en Brasil

A ex-prefeita de Catanduvas, no Oeste de Santa Catarina, Gisa Aparecida Giacomin, 62 anos, foi indiciada pelo furto de uma bolsa no hotel de #luxo onde estava hospedada, em #Fortaleza (CE). A vítima, também hospedada no local, registrou ocorrência na Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur). O caso ocorreu em 12 de setembro, e a ocorrência foi flagrada por câmeras de monitoramento. O furto ocorreu em um hotel de luxo na Avenida Beira Mar, no Bairro Meireles, em Fortaleza (CE). Uma câmera de monitoramento flagrou a ação. Imagens mostram que Gisa chegou à área do café da manhã e escolheu uma cadeira onde havia uma bolsa pendurada. Quando se levantou para deixar o espaço, levou consigo a bolsa. A vítima é uma fotógrafa cearense que mora nos Estados Unidos e estava na cidade com a filha e o namorado para visitar a família. A Polícia Civil do Ceará informou que a ex-prefeita foi indiciada pelo crime de furto, mas não esclareceu outros detalhes. Após ser intimada a comparecer à delegacia, a suspeita devolveu os pertences da vítima. De acordo com a corporação, os policiais conseguiram identificar a suspeita após informações repassadas pelo próprio hotel. “Nos vídeos, mostra que eu cheguei com a bolsa e subi. Momento depois, um casal olhou para a mesa, olhou para a bolsa, sabia que tinha uma bolsa lá que não era deles. Sentaram na mesa, a moça pegou a minha bolsa, abriu, botou o dinheiro no bolso. Abriu as carteiras, viu os cartões de crédito, viu tudo”, relatou a fotógrafa. Gisa Aparecida Giacomin tem 62 anos e foi eleita prefeita de Catanduvas em 2012 pelo PSD. Ela governou o município por quatro anos. A política tentou retornar à Prefeitura em 2020, mas não se elegeu. Em nota, o PSD informou que ela se desfiliou do partido em 26 de junho de 2023, e está afastada das atividades formais do partido desde então. #tiktoknotícias