Varios muertos y heridos en Estocolmo tras chocar un autobús con una parada

Por el momento, se desconocen las causas del accidente.

Un autobús ha chocado en la tarde de este viernes contra una parada en el exclusivo barrio de Ostermalm en Estocolmo (Suecia), dejando varios muertos y heridos, de acuerdo con Aftonbladet.

Por el momento, son escasos los detalles acerca de lo sucedido y se desconocen las causas, pero los hechos están siendo investigados como homicidio agravado. El conductor del vehículo ha sido arrestado.

Desde la Policía local subrayaron que, a estas alturas de la investigación, con el conductor aún por interrogar, no quieren caer en especulaciones mientras están averiguando las circunstancias. Según fuentes de Aftonbladet, actualmente todo apunta a que podría tratarse de un accidente.

La zona del siniestro permanece acordonada. Varias rutas de autobús se vieron afectadas y fueron desviadas temporalmente por el centro de la ciudad.