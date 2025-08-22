Varios muertos deja accidente de autobús en Nueva York

El vehículo regresaba a Nueva York de un viaje a las cataratas del Niágara y transportaba 51 pasajeros. El conductor está vivo, pero muchos pasajeros salieron despedidos después de que se rompieran las ventanillas del vehículo.

Un autobús turístico que regresaba a Nueva York desde las cataratas del Niágara con 51 pasajeros chocó y volcó el viernes en una autopista interestatal, matando e hiriendo a varias personas, según la Policía.

Al parecer, el autobús perdió el control en la I-90 cerca de Pembroke, a unos 40 kilómetros al este de Búfalo. Las personas que viajaban en su interior salieron despedidas al romperse las ventanillas.

«Ahora mismo tenemos múltiples víctimas mortales, múltiples atrapados y múltiples heridos», dijo el agente James O’Callahan, portavoz de la Policía del Estado de Nueva York.

Varias ambulancias y helicópteros médicos se encontraban en el lugar de los hechos. O’Callahan dijo que la mayoría de los pasajeros eran indios, chinos y filipinos, por lo que se recurrió a traductores.

El autobús viajaba en dirección este cuando terminó en una zanja en el lado derecho de la carretera, dijo O’Callahan. «El conductor está vivo y bien», dijo. «Estamos trabajando con él. Creemos que tenemos una buena idea de lo que pasó porque el autobús perdió el control».