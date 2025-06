Una niña de siete años estaba dormida en su cama y una bala disparada desde un coche le dio en la cabeza

La menor permanece en estado crítico tras el ataque ocurrido en una zona residencial de Carolina del Sur, mientras la policía local continúa la búsqueda del responsable y la comunidad expresa su conmoción ante un hecho inusual en la localidad

Una niña de siete años lucha por su vida después de recibir un disparo en la cabeza mientras dormía en su casa, ubicada en el vecindario de Brewer Circle, en la ciudad de Pageland, Carolina del Sur. Según informaron las autoridades, el incidente ocurrió durante un tiroteo desde un vehículo en movimiento, registrado en la madrugada del domingo 1 de junio.

El Departamento de Policía de Pageland reportó que el tiroteo tuvo lugar alrededor de la 1:17 a.m. y que al llegar al lugar encontraron a la menor con una herida de bala en el lado derecho del cerebro. La víctima fue identificada como Skylar Baker, y se encuentra en estado crítico. Fue trasladada en helicóptero a un hospital donde permanece conectada a un ventilador, según confirmó su madre, Essence Chambers, en declaraciones a ABC News.

Hasta el momento no se han producido arrestos. La policía solicita la colaboración de la comunidad para identificar al sospechoso o los sospechosos involucrados en el ataque. En un comunicado publicado en redes sociales, la Policía de Pageland manifestó: “la niña de 7 años no merecía este acto de violencia imprudente. Estamos desconsolados de que esta pequeña esté sufriendo debido a las acciones de alguien que no tuvo consideración por la vida de los demás”.