Una mujer muere en Estados Unidos tras un posible ataque de puma durante una excursión

El hallazgo ocurrió en una ruta montañosa frecuentada por senderistas, donde testigos alertaron sobre la presencia de un felino salvaje y activaron un operativo de emergencia de las autoridades estatales

Una mujer fue hallada muerta el jueves en un sendero de montaña en el norte de Colorado tras un presunto ataque de puma, hecho que constituye el primer caso fatal atribuido a este animal en el estado desde 1999. El incidente ocurrió en una zona boscosa cerca de Glen Haven, en el condado de Larimer, según confirmaron autoridades estatales a The Associated Press.

El hallazgo se produjo poco después del mediodía, cuando dos excursionistas encontraron el cuerpo a un costado del sendero Crosier Mountain y observaron a un puma en las inmediaciones. Los testigos ahuyentaron al animal y, tras acercarse, constataron que la víctima carecía de signos vitales. Uno de los excursionistas, médico, intentó asistirla sin éxito, de acuerdo con declaraciones de Kara Van Hoose, vocera de Colorado Parks and Wildlife (CPW), recogidas por CNN.

Este suceso se produce en un contexto donde los avistamientos de pumas son frecuentes en la región, aunque los ataques a humanos mantienen una incidencia baja. El último caso mortal documentado en Colorado ocurrió hace 27 años, mientras que el anterior a ese databa de 1997. Según cifras oficiales de CPW, desde 1990 han ocurrido 28 ataques reportados de puma contra personas en el estado, de los cuales solo dos fueron fatales, informó CBS News.