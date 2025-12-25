Una madre de Minnesota fue arrestada por abuso infantil tras atacar a un menor en un crucero

La detención de Paetra Ann Grandsberry, se realizó luego de que agrediera a un joven por error durante un viaje marítimo en el Carnival Conquest que arribó al puerto de Miami

El arresto de Paetra Ann Grandsberry, una madre de Minnesota de 38 años, por un presunto caso de abuso infantil tras un incidente en el crucero Carnival Conquest ha abierto el debate sobre la reacción de los padres ante amenazas percibidas hacia sus hijos.

El episodio ocurrió el domingo 21 de diciembre, cuando Grandsberry identificó por error a un adolescente como el agresor de sus hijos y se lanzó hacia él. La detención se produjo tras el arribo del barco al puerto de Miami el lunes, según informó People.

De acuerdo con el informe policial recogido por People, la situación comenzó alrededor de las 20:30 horas (hora local), cuando la seguridad del crucero recibió una alerta por una pelea entre adolescentes.