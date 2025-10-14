Una avioneta cae en el centro de Guatemala y deja tres fallecidos calcinados

La avioneta era una Cessna 206 y llevaba casi 20 minutos de vuelo antes de precipitarse en una zona boscosa de Chimaltenango.

De acuerdo a las autoridades, la aeronave cayó en el municipio de Tecpán del departamento (provincia) de Chimaltenango, unos 80 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala detalló en un comunicado que la avioneta salió del aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala y se dirigía al departamento de Huehuetenango, en el oeste del país centroamericano.

El cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd) precisó que fueron tres los fallecidos por el impacto y que sus cadáveres quedaron «calcinados».