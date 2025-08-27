Un muerto y seis heridos tras tiroteo en escuela católica de Estados Unidos

Una persona murió y seis resultaron heridas en un tiroteo selectivo ocurrido este martes frente a un instituto católico de Mineápolis, en Minesota, EE.UU.

El presunto autor del tiroteo, que iba armado con un rifle calibre 223, realizó unos 30 disparos contra un grupo de personas que se encontraba en la acera, tras lo cual se dio a la fuga en un vehículo.

«El nivel de potencia de fuego desatado a plena luz del día es completamente repugnante e inaceptable. Este tipo de arma es más un arma de guerra que algo que deba estar en las calles aquí. El daño que se causó a los cuerpos de algunas de estas víctimas es indescriptible», declararon las autoridades.

Posteriormente, las autoridades informaron que el tirador fue neutralizado y que ya no existe amenaza para la comunidad.